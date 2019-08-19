19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мир, Политика, Украина
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В Офисе Зеленского оправдали жену Нетаньяху

Супруга премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху Сара “неумышленно” бросила на землю хлеб, который чете Нетаньяху преподнесли во время их прибытия в аэропорт Борисполя.

Об этом заявили в Офисе президента Украины.

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“Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT”, – сказали в пресс-службе ОП.

До этого, по сообщению израильского издания Ynet, Сара Нетаньяху якобы устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев. Сообщается, что супруга премьера Израиля отчитала командира борта за то, что тот “не приветствовал ее должным образом” при посадке в лайнер.

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