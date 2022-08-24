В офисе Зеленского озвучили цену «контрнаступления»

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Новости Украины

Для того, чтобы провести контрнаступательную операцию на каком-либо из направлений, Украине нужно более полумиллиарда долларов.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подоляка, эти деньги нужны, чтобы купить 50-60 «Хаймарсов» и полторы тысячи ракет к ним.

«Для того, чтобы проводить деблокаду и контрнаступление так называемое, необходимо полностью разрушить инфраструктурное обеспечение, логистическое, тыловое обеспечение российской армии. Это можно делать определенными ракетами определенной дальности. Так вот, смотрите, сам «Хаймарс» один – 4,6 миллиона долларов. Нам необходимо для эффективного контрнаступления, деблокады, математически нужно порядка 50-60 подобных систем. Конечно, лучше больше, но я говорю о том минимуме, который действительно позволит нанести молниеносный удар и разорвать все это тыловое обеспечение на том или ином направлении», – сказал чиновник.

«Но к этому, к 200 миллионам, если мы берем 50 реактивных систем залпового огня, еще, конечно, необходима будет определенная сумма на ракеты. Стоимость одной ракеты – порядка 120-150 тысяч долларов. Ну и необходима будет тысяча ракет, допустим, полторы тысячи ракет. То есть, совокупный объем эффективного контрнаступления по тому или иному направлению – это порядка 500-600 миллионов долларов. Это абсолютная цифра, математически обоснованная цифра для того, чтобы нанести существенный ущерб российскому обеспечению и получить перелом в той или иной наступательной операции», – заявил Подоляк.