В офисе Зеленского подтвердили, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения

09.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не расценивает «Минские договоренности» как обязательный к выполнению документ, потому допускает его трактовки на свой манер.

Об этом в эфире интернет-канала «Фейгин Live» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, Совбез ООН, принимая резолюцию в поддержку «Минских договоренностей» в 2015 году, не делал их обязательными, а лишь поддержал документ.

«С точки зрения предложений, которые вносит Российская Федерация, мы их и не увидели. Мы только слышим трактовки отдельные. Эти трактовки предлагают и культурную автономию, и возможность трансграничного особого сообщения с Российской Федерацией, и собственные суды, и независимые силовики, на что, естественно, мы пойти не можем и никогда не пойдем, и это остается предметом трактовки», сказал Арестович.

«Они так выписаны, эти «Минские соглашения», что, начиная с их статуса, – они же не являются обязывающим международно-правовым документом, потому что то, что любит ссылаться российское руководство, это обязывающий характер после заявления Совета безопасности ООН, там же в английском варианте – «приветствуем и одобряем». Это не обязывающая формула, по крайней мере так трактуем мы и наши юристы», – отметил украинский представитель.

«Украинская сторона считает их необязательным документом, за невыполнение которого не наступают международно-правовые последствия, а это является добровольной волей сторон. Мы договорились, что такова дорожная карта. А раз это добрая воля, раз она не носит обязывающий характер, значит, любой пункт может быть изменен и трактован, и надо найти общее в трактовке. Здесь опять же нужна воля сторон, мы ее не видим абсолютно», – заявил Арестович.