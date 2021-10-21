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21.10.2021 09:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, НАТО, Политика, Россия, Украина
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В офисе Зеленского признали, что число сторонников НАТО в стране не слишком оптимистическое

Новости УкраиныЖители республик Донбасса и население Крыма, которых официальный Киев продолжает считать гражданами Украины, не...

Жители республик Донбасса и население Крыма, которых официальный Киев продолжает считать гражданами Украины, не смогут участвовать в референдуме по вхождению в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, и без того на Украине нет полноценного большинства, поддерживающего членство в Североатлантическом альянсе.

«Они оккупированы Российской Федерацией. То есть волеизъявление там сознательно не будет свободным. Это мы наверняка знаем и потому будем спрашивать у тех, кто живет здесь. На самом деле относительно вступления в НАТО – там цифры не такие оптимистические в Украине. Примерно 50 на 50. То есть даже люди, которые против, смогут высказать свое мнение на референдуме», – сказал советник главы президентского офиса.

«Но такие вещи нужно готовить. Если речь пойдет о вступлении в НАТО, нужно будет проводить разъяснительную кампанию по отношению к населению, много чего рассказывая о НАТО», – заявил Арестович.

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