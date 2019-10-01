В Офисе Зеленского прошла выемка документов по делу о керченских моряках

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований в рамках расследования дела о попытке прохода украинских боевых кораблей через Керченский пролив и их захвата российскими пограничниками, провело изъятие документов в различных государственных органах, в том числе Офисе президента страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua руководитель ГБР Роман Труба.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы», — сказал Труба.

Глава ГБР назвал производство по делу об инциденте в Керченском проливе «чувствительным», так как в ходе него расследуются «решения руководителей государства, которые в дальнейшем оказали влияние на политические процессы» в Украине и за ее пределами.

«Сейчас в этом производстве назначена экспертиза, и по результатам этой экспертизы мы сможем дать ответы на многие вопросы, которые интересуют общество», — пообещал Труба.

27 сентября бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко не явился на допрос по делу о задержании моряков в Керченском проливе, на который был вызван в качестве свидетеля.

«Уголовный процессуальный кодекс четко определил, что если свидетель не является на допросы, то следователь имеет право применить привод. Но, к сожалению, такой привод не можем применить к народному депутату. На этом этапе мы можем направлять только письма с повестками для выполнения в аппарат Верховной рады», — сказал Труба.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу», направлявшиеся из Черного моря в Азовское, попытались пройти через Керченский пролив. Поскольку, после 2014 года РФ считает воды пролива своими территориальными водами, российские пограничники с применением огня захватили катера и арестовали экипаж.

Все украинские моряки с задержанных кораблей были арестованы и до сентября 2019 года оставались в российском СИЗО «Лефортово». 7 сентября 24 моряка были переданы Украине в рамках обмена удерживаемыми двумя сторонами лицами.