В офисе Зеленского рассказали, как видят выборы на Донбассе

23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Выборы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут рассматриваться только в соответствии с украинскими законами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua.

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“Выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю”, – сказал Ермак.

Также помощник президента считает, что было бы правильно, чтобы выборы на Донбассе прошли одновременно с местными выборами по всей территории Украины.

В свою очередь, в ОБСЕ пока что не видят предпосылок для проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому закону.