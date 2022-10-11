В офисе Зеленского рассказали о вероятности «Минска-3»

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Новости Украины

Пока в РФ у власти президент Владимир Путин, никаких договорённостей с Киевом формата «Минск-3» не будет.

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет никаких контактов с русскими. Единственные контакты – это мы с помощью турок говорим по поводу обмена военнопленных, но пока без успеха. Я считаю, что любые разговоры с русскими могут быть только в случае, если они согласятся выйти на линию 24 февраля. Это наши условия для начала каких-либо разговоров», – заявил Ермак.

«Но ведь и «Минск» не работал, ты же сам знаешь, общался с Козаком и остальными, это было невозможно выполнить», – напомнил «Макфол». «Минска-3» не будет. При этом президенте ничего подобного не произойдёт точно», – ответил глава Зе-офиса.