В офисе Зеленского рассказали о вероятности «Минска-3»

11.10.2022  17:22 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1650
 
Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Пока в РФ у власти президент Владимир Путин, никаких договорённостей с Киевом формата «Минск-3» не будет.

Об этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока в РФ у власти президент Владимир Путин, никаких договорённостей с Киевом формата «Минск-3»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У нас нет никаких контактов с русскими. Единственные контакты – это мы с помощью турок говорим по поводу обмена военнопленных, но пока без успеха. Я считаю, что любые разговоры с русскими могут быть только в случае, если они согласятся выйти на линию 24 февраля. Это наши условия для начала каких-либо разговоров», – заявил Ермак.

«Но ведь и «Минск» не работал, ты же сам знаешь, общался с Козаком и остальными, это было невозможно выполнить», – напомнил «Макфол».

«Минска-3» не будет. При этом президенте ничего подобного не произойдёт точно», – ответил глава Зе-офиса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть