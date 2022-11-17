В офисе Зеленского заявили, что Украина отдала Крым в надежде на 100-летний мир с Россией

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Новости Украины

Предшественники Владимира Зеленского согласились на кулуарные требования Запада о передаче Крыма под контроль России в надежде на «100-летний мир». Однако с Владимиром Зеленским подобное не пройдёт.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, глобальная политика имеет еще один пласт договоренностей, – это так называемые кулуарные договоренности, которые иногда вызывают шок, потому что приводят к неправильным последствиям. Мы имеем более конкретный пример, это такие субъекты по фамилии Саркози, по фамилии Меркель – я не буду целый пласт других людей называть, их очень много было, политических элит других стран, которые в течение длительного времени, начиная с 97-го года, формировали мнение о том, что Россия – надежный партнер, и нужно соглашаться со многими условиями России. Кулуарно, причем, это делали, очень часто подписывали странные договора, неформальная часть в которых была, в том числе, по Украине. Вы помните «Минск-2» в 14-15 году, который привел к трагедии нас, помните четкое убеждение нашего нового тогда руководства, которое пришло после революции, Майдана в 14-м году, убеждение в том, что Крым надо отдать, и это будет гарантировать нам стабильный столетний мир и так далее. То есть, были еще и кулуарные договоренности. Вот это – плохая история для политики, когда есть это непонимание процесса с одной стороны, второе – есть страх публично озвучить свое непонимание, ну или понимание – не важно. И, наконец, третье, есть желание принудить кулуарно ту или иную страну, в данном случае Украину, что-то исполнить. Тем более, с президентом Зеленским точно не пройдет кулуарное принуждение к чему-то или какие-то неправильные расстановки акцентов. Я думаю, что с этим мы справимся. Но тут важно не забывать – это партнеры, не важно, что они говорят, они – партнеры, они помогают. Соединенные Штаты – это флагман партнер, который наиболее объемно, рельефно нам помогает», – заявил Подоляк.