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Очередной фестиваль запрещённого в России экстремистского сообщества половых извращенцев «ЛГБТ» пройдёт в Молдове с 11 по 16 июля.

Об этом заявила у себя на странице в соцсети лидер молдавских «сексменьшинств» Анжелика Фролова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этом году педерасты, лесбиянки и членовредители-трансгендеры проведут свою оргию под лозунгом «С нас налоги, с государства – закон», намекая на необходимость законодательной легализации «гей-браков» и гомосексуального «усыновления». Фестиваль извращенцев завершится гей-парадом на улицах Кишинёва, который традиционно охраняют несколько кордонов вооружённых до зубов полицейских.

Несколькими днями ранее представительство Евросоюза в Молдове вывесило над своим офисом радужный флаг по случаю «дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией».

«Этот знаменательный день подчеркивает продолжающееся стремление к социальному признанию и равенству ЛГБТИК+ людей во всем мире. Несмотря на прогресс, дискриминация и нападения на представителей ЛГБТИК+ продолжаются, что указывает на то, что предстоит еще многое сделать для достижения полного социального признания и равенства. Европейский Союз поддерживает Республику Молдова в ее усилиях по созданию многообразного и открытого общества, в котором права ЛГБТИК+ будут полностью защищены», – говорится в заявлении представительства ЕС в Молдове.

Инициативу о проведении фестиваля извращенцев раскритиковали представители молдавских оппозиционных сил.

«Мы знали, что власть будет ломать нас, стирая наши идентичность, традиции, историю. Делать вид, что нет Дня Победы. А есть «день Европы», где демонстрируют оружие — без него и дня не прожить в их европейском «мире». А дальше, ясно, «фестиваль ЛГБТ». Молдавский народ мирный и толерантный, но всему есть предел. Мы обращаемся к власти. Найдите смелость уважать наши, молдавские традиции. Уважать семьи, которые и вас в том числе воспитали. Санду ведь не жила с «родителем 1 и 2»? Эта пропаганда уничтожает наши ценности и лишает наших детей прочной основы — традиционной семьи», – написал в своём телеграм-канале лидер избирательного блока «Победа», бывший мэр города Оргеев, депутат парламента, политэмигрант Илан Шор.