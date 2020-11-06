06.11.2020, Краматорск, Игорь Шаповалов
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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В оккупированном Краматорске позорно сорвалась премьера «патриотического» фильма


В подконтрольном Киеву Краматорске на Донбассе провалилась премьера украинского пропагандистского фильма о «победе» над Россией «Атлантида».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший участник «АТО» Александр Махов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пожаловался, что в день премьеры на показ фильма пришли лишь три человека, включая его самого. А поскольку правила кинотеатра предполагают, что сеанс начинается при наличии пяти зрителей, показ отменили.

«Я и еще парень с девушкой лет 20 на вид. Сеанс в 21:50. Трое зрителей на всеукраинской премьере фильма о Донбассе в Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции.

За углом Краматорска стоит армия на фронте, а победа, даже на экране, никому на Донбассе не нужна. Кроме ветерана (Махов «ветераном» считает себя – прим. ред.) и двух студентов.

В 22.00 ко мне подходит женщина – «мужчина, а чего вы ждете, сеанса не будет. Кинотеатр закрывается». И выключила свет в коридоре. Позор», – написал каратель.


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