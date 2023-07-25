В оккупированном Запорожье подполье готовило ликвидацию украинского командования

Игорь Шкапа.  
25.07.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запорожье, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


В Запорожской области действовала российская агентурная группа, готовившая ряд громких диверсий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Запорожской области действовала российская агентурная группа, готовившая ряд громких диверсий. Об этом, передает...

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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье. В преддверии того дня сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона.

В областном центре задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами. Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружения», – говорится в сообщении.

Там утверждается, что основными целями подпольщиков «были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины».

«Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими», – добавил в украинской спецслужбе.

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