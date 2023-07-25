В оккупированном Запорожье подполье готовило ликвидацию украинского командования
В Запорожской области действовала российская агентурная группа, готовившая ряд громких диверсий.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений Сил обороны в Запорожье. В преддверии того дня сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона.
В областном центре задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами. Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружения», – говорится в сообщении.
Там утверждается, что основными целями подпольщиков «были представители командования ВСУ и спецназовцы Службы безопасности Украины».
«Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими», – добавил в украинской спецслужбе.
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