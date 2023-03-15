«В окопах младше сорока лет никого не осталось», – кровавые бои на Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потери ВСУ на Донбассе столь высоки, что буквально за несколько дней боёв в поредевших подразделениях не остаётся никого младше сорока лет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У меня товарищ, разведчик батальона «Восток», недавно побеседовал с пленными, взятыми на угледарском направлении. Они сказали, что в окопах младше сорока лет нет вообще никого. Как это «лис» объяснил – молодые люди более подвижные, более инициативные, поэтому на фронте гибнут первыми. Особенно в условиях, когда война идёт в артиллерийском формате, а не штыковые атаки. И второй момент, что они употребили слово «каратели». Каратели завозят на позицию одну группу бойцов ВСУ на трое суток, потом ротация, и другие каратели выводят эту группу другим путём. Так, чтобы они со свежими не пересекались. Потому что убыль катастрофическая. И для поддержания хоть какого-то боевого духа на передовой одна истрёпанная группа и свежая, они не должны друг другу в глаза смотреть и обмениваться информацией. Это говорит, что Украина на пределе», – сказал Стешин.

Однако он подчеркнул, что при этом Украина умудряется готовить в тылу крупный резерв.

«Но есть совершенно противоположные заявления, люди разной степени компетентности говорят, что у них всё нормально с боеприпасами и живой силой, они формируют десять-четырнадцать бригад в тылу, их обкатывают натовцы. И весной они покажут РФ «войну нового формата» XXI века. Такое мнение тоже есть. Я не знаю, кто прав. Могу сказать одно – на данный момент инициативы у ВСУ нет, они ведут оборонительные бои», – добавил военкор.

По словам Стешина, в любом случае Россия способна вести эту войну десятилетиями, чего явно нельзя сказать об Украине.

«С Украиной понятно, я думаю им «понравился» этот год войны. Надеюсь, они не захотят продолжения на следующий год. А Россия ничего не теряет. Да, мы можем этот вялотекущий конфликт в таком формате поддерживать сколько угодно, хоть десять лет. У нас в тылу по всей линии фронта, от Белогоровки до Запорожья, выстроена эшелонированная линия обороны. Пожалуйста, воюйте с нами дальше, если хотите. Но лучше подумайте, как это дело миром закончить», – подытожил он.