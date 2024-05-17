«В окопах не хватает веселья» – в Киеве требуют гнать на войну 18-летних

Вадим Москаленко.  
17.05.2024 22:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 405
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине нужно мобилизовать восемнадцатилетних, а взрослых и состоявшихся мужчин отправлять в тыл «поднимать экономику».

Об этом в своем интернет-канале заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине нужно мобилизовать восемнадцатилетних, а взрослых и состоявшихся мужчин отправлять в тыл «поднимать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я бы мобилизовал молодёжь – с восемнадцати лет. Она здоровее, ещё нет семей. Это очень неприятно, но я бы сейчас больше оставлял людей тридцать плюс, у кого есть хотя бы один ребёнок», – сказал Карась.

Нацист также подчеркнул, что молодым проще промывать мозги, и они будут сражаться отчаянно.

«У восемнадцатилетних здоровье получше, мотивации побольше, им ещё весело это всё делать. У них много энергии, есть задор, из-за этого у них будет больше шанс выжить. Они знают, что это война за их страну и их будущее. Я бы делал так, тогда мы бы сохранили больше людей, которые уже социализированы», – добавил нацист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть