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На Украине нужно мобилизовать восемнадцатилетних, а взрослых и состоявшихся мужчин отправлять в тыл «поднимать экономику».

Об этом в своем интернет-канале заявил основатель «крышуемой» СБУ нацистской группировки С14, ныне замком 14-го отдельного полка БПЛА ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы мобилизовал молодёжь – с восемнадцати лет. Она здоровее, ещё нет семей. Это очень неприятно, но я бы сейчас больше оставлял людей тридцать плюс, у кого есть хотя бы один ребёнок», – сказал Карась.

Нацист также подчеркнул, что молодым проще промывать мозги, и они будут сражаться отчаянно.

«У восемнадцатилетних здоровье получше, мотивации побольше, им ещё весело это всё делать. У них много энергии, есть задор, из-за этого у них будет больше шанс выжить. Они знают, что это война за их страну и их будущее. Я бы делал так, тогда мы бы сохранили больше людей, которые уже социализированы», – добавил нацист.