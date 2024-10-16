«В окопах одни пенсионеры» – украинский писатель требует ужесточить бусификацию

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские уклонисты не должны возмущаться насильственной бусификацией, потому что бандеровцам не хватает пушечного мяса.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские уклонисты не должны возмущаться насильственной бусификацией, потому что бандеровцам не хватает пушечного мяса....

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«Нужно призвать достаточно большое количество людей. Связано это с ситуацией на фронте. У нас есть окопы, в которых нет людей, грубо говоря. Когда между опорниками в окопах никого нет, враг спокойно находит эти слабые места, и проходит дальше.

Я не понимаю, почему люди, которые реально не встали на учет, они не подчинились правилам, и почему они возмущаются тому, что их пытаются как бы призвать к какому-то порядку, к выполнению закона, не более того.

У нас на фронте более полумиллиона человек. Это такие же люди, это не киборги, это не терминаторы. Это такие же люди, они тоже хотят домой, они тоже хотят на концерт, они тоже хотят отдохнуть. Они тоже не хотят умирать. Но одни из них защищают Украину, другие всяческим образом от этого уклоняются», – недоумевал Валетов.

При этом писатель подчеркнул, что его собственный совершеннолетний сын, гражданин Украины, уже десять лет живёт в ЕС, и воевать не собирается, как и сам Валетов.

«Я никого не хочу осуждать. Я ни к чему не призываю. Я просто говорю о том, что то, что происходит сейчас [бусификация], это совершенно закономерный процесс. Я удивляюсь тому, что это не произошло раньше.

У нас очень много 56-57 летних штурмовиков, от которых толку, в общем-то, не так много. Это в любом случае не самый лучший солдат», – подытожил писатель-свидомит.

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