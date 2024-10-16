«В окопах одни пенсионеры» – украинский писатель требует ужесточить бусификацию

Украинские уклонисты не должны возмущаться насильственной бусификацией, потому что бандеровцам не хватает пушечного мяса.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно призвать достаточно большое количество людей. Связано это с ситуацией на фронте. У нас есть окопы, в которых нет людей, грубо говоря. Когда между опорниками в окопах никого нет, враг спокойно находит эти слабые места, и проходит дальше.

Я не понимаю, почему люди, которые реально не встали на учет, они не подчинились правилам, и почему они возмущаются тому, что их пытаются как бы призвать к какому-то порядку, к выполнению закона, не более того.

У нас на фронте более полумиллиона человек. Это такие же люди, это не киборги, это не терминаторы. Это такие же люди, они тоже хотят домой, они тоже хотят на концерт, они тоже хотят отдохнуть. Они тоже не хотят умирать. Но одни из них защищают Украину, другие всяческим образом от этого уклоняются», – недоумевал Валетов.