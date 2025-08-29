В окопах ВСУ пусто, но российская армия не идёт на прорыв. Сивков нашел объяснение

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия не получает приказ на широкомасштабное наступление, потому что это чревато прямым конфликтом с НАТО.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире «Красной линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские источники тоже говорят о том, что у них система обороны перешла от сплошной линии фронта к очаговой, даже на отдельных опорных пунктах у них не хватает личного состава, они стоят пустые или с минимальным составом личным составом. Почему мы не наступаем? Причина заключается в том, что российское руководство считает необходимым сохранять осторожный темп наступления – чтобы не допустить эскалации конфликта с НАТО напрямую».

Сивков верит, что обвал обороны ВСУ неизбежен.