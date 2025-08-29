В окопах ВСУ пусто, но российская армия не идёт на прорыв. Сивков нашел объяснение

Российская армия не получает приказ на широкомасштабное наступление, потому что это чревато прямым конфликтом с НАТО.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире «Красной линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Украинские источники тоже говорят о том, что у них система обороны перешла от сплошной линии фронта к очаговой, даже на отдельных опорных пунктах у них не хватает личного состава, они стоят пустые или с минимальным составом личным составом. Почему мы не наступаем? Причина заключается в том, что российское руководство считает необходимым сохранять осторожный темп наступления – чтобы не допустить эскалации конфликта с НАТО напрямую».

Сивков верит, что обвал обороны ВСУ неизбежен.

«По нормативам считается, что любая страна с предельным напряжением сил может выставить на линию фронта 10% населения, то есть это 4 млн человек [для Украины]. Потери украинские перекрыли в полтора раза предельно допустимое демографическое напряжение страны. Украина исчерпала демографический потенциал».

