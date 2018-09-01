«В окопе лжи нет»: опубликовано последнее интервью Александра Захарченко

01.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

Youtube-канал «WarDoc» опубликовал интервью с главой ДНР Александром Захарченко, которое команда военкоров «WarGonzo» отсняла совсем недавно для своего документального фильма о комбатах республиканской армии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



За рулём автомобиля Захарченко рассказывает о посещении передовой, объясняя свои поездки на фронт желанием знать лично, чем живут войска.

«В кабинете могут соврать, обстановка другая, а в окопе – лжи нет», – говорил глава ДНР.

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Также в интервью военкор Семён Пегов «раскрутил» Александра Захарченко на откровения касательно штурмовых операций в Углегорске и Дебальцево, где глава ДНР лично принимал участие.

«Углегорск – это была первая такая операция, очень важная. Я тогда вернулся из Минска, переоделся и поехал. Прям на границе переоделся из пиджака в «горку», – вспоминает Захарченко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», военкор «WarGonzo» Семён Пегов, комментируя убийство главы ДНР, раскрыл реальную информацию о количестве покушений на Захарченко. «Он был целью номер один», – заявил тогда военкор.