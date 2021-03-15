В окружении Байдена обнаружена «зрада» по «СП-2»

15.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США должны сделать все, чтобы предотвратить реализацию российского газопровода «Северный поток-2», который якобы принесет страдания всей Восточной Европе.

Об этом заявил директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст.

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Заявление прозвучало во время презентации совместного украинского-американского обращение политиков, дипломатов и экспертов «12 пунктов для укрепления стратегического партнерства Соединенных Штатов Америки и Украины», инициированного Киевским форумом по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Администрация Байдена имеет очень хорошее понимание ситуации в Украине и понимает, что замышляет Кремль в отношении Украины. Но есть проблема: некоторые люди в администрации Байдена считают, что наши двусторонние отношения с Германией очень важны. В них были определенны проблемы во время администрации Трампа, и теперь он хочет их восстановить. Но очень важно, чтобы это не произошло за счет Украины.

Мы не можем позволить России реализовать свой геополитический проект, который будет вредным не только для Украины, но и для Европы в целом. Он усилит связи бизнеса Германии и ревизионистов в России. Восточная Европа – Польша, Украина – будет страдать, поэтому мы должны сделать все, чтобы этот проект не был завершен.

Мы видим усилия определенных представителей администрации Байдена улучшить отношения с Германией, возможно, через переговоры с Россией, и мы видим определенные тенденции дипломатии США, когда пытаются решить одну проблему, углубляя другую. Есть некоторые американцы, которые не понимают опасности россиян на Донбассе, и мы должны работать с ними.

И мы видим некоторых американцев, которые продвигают идеи взаимопонимания в отношении «Северного потока-2». Мы должны это признать. Нам необходимо либо работать с немцами для того, чтобы остановить «Северный поток-2», или найти такое решение этой проблемы, которое отвечало бы интересам и Европы, и Украины. Здесь нет простого пути решения», – сказал Хербст.

Sergey Stepanov, [15.03.21 09:58]

[Переслано от Владислав]

В администрации Байдена есть люди, которые не понимают опасности «Северного потока-2» – американский дипломат