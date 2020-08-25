В окружении Лукашенко идёт борьба группировки Макея с силовиками

25.08.2020, Москва, Елена Острякова

Прозападное лобби из МИД Белоруссии, которое группируется вокруг министра Владимира Макея, ведет борьбу с силовиками из окружения Александра Лукашенко.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Богдан Беспалько, комментируя пост в «фейсбуке» депутата белорусского парламента Валерия Воронецкого с критикой министра внутренних дел Юрия Караева.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Воронецкий раскритиковал Караева за неоправданное с его точки зрение насилие правоохранителей в отношении оппозиционных протестов.

«Многовекторность продолжается! Караев – человек Лукашенко, Воронецкий – человек Макея. Когда Лукашенко критикует Запад за вмешательство, макеевские пытаются ослабить лукашенковских. Причём тех, от которых зависит спасение режима. Лукашенко продолжает играть в многовекторность даже в критической ситуации», – написал Беспалько.

Макей, считающийся главным лоббистом Запада, сохранил позиции в новом правительстве, обновление состава которого обещал Лукашенко накануне президентских выборов.