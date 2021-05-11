В окружении львовского мэра обнаружена крымская антибандеровская «зрада»

11.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Во Львове разгорается очередной скандал, связанный с окружением мэра города Андрея Садового. так, журналисты выяснили, что начальник управления жилищного хозяйства и и.о. начальника управления безопасности Андрей Белый, который в свое время называл горожан «рагулями», – уроженец Севастополя, его отец – депутат местного райсовета от партии «Единая Россия», а мама не любит Бандеру.

Сюжет об этом был показан в эфире телеканала НТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Львовские журналисты, прикинувшись социологической службой позвонили матери Андрея Белого Наталье и попросили рассказать свое отношение к присоединению Крыма к России. Женщина ответила, что относится к этому позитивно, призналась, что ее дети живут на Украине, а идол националистов Степан Бандера ей не нравится.

– Как вы считаете: присоединение Крыма повлияло на жизнь таких людей, как вы? И если повлияло – то как? Скорее положительно или все же негативно? – спросила журналистка.

– Нет, девушка, положительно, я считаю, что все хорошо, – ответила Наталья Белая.

– Есть ли у вас родственники на территории Украины? – уточнила журналистка.

– Да, у меня дети в России и дети на Украине, – ответила женщина.

– Как вы поддерживаете отношения? Видитесь в России, в Украине или за рубежом? – задала еще один вопрос представительница СМИ.

– Нет, ну, я ездила к детям на Украину, – призналась мать чиновника.

– Если вас спросят кто такой Бандера, герой или бандит? – поинтересовалась автор сюжета.

– Он мне не нравится, – ответила Наталья Белая.

Интервью с матерью львовского чиновника теперь раздувают как тотальную «зраду» и требуют от него сложить полномочия.