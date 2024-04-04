В окружении спецназа лидер сепаратистов рискнул посетить сербские анклавы Косово

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Так называемый «премьер-министр Косово» Альбин Курти посетил четыре сербских анклава на севере Косово – Северную Митровицу, Лепосавич, Зубин Поток и Звечан.

В крае лидер албанских сепаратистов пообщался только с местными нелегитимным руководством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я посетил все четыре северных муниципалитета с сербским большинством, в том числе место, где наш полицейский Африм Буньяку был убит сербскими военизированными формированиями в сентябре прошлого года. Будущее нашей страны – это право и ответственность каждого, и вместе мы будем работать ради светлого будущего», – прокомментировал свой визит Курти на своей странице в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Говоря про боевика Баньяку, «премьер-министр Косово» имел в виду неудачное выступление сербских ополченцев в Баньске, когда они в Косово попытались повторить заход отряда Стрелкова в Славянск.

По сербским анклавам Курти передвигался в сопровождении большого количества автомобилей кортежа и вооруженных боевиков «косовского спецназа». Перед его приездом перекрывались дороги и улицы. При этом в сербских муниципалитетах «премьер» общался либо с местным коллаборационистским сербским руководством, либо, где не нашлось предателей, с албанскими назначенцами. И за тех, и за других в свое время проголосовали менее 4% населения анклавов, которое проигнорировало инициированные Приштиной псевдовыборы, на которые не были допущены кандидаты, представлявшие интересы сербской общины края.

«Более чем очевидно, что своим приездом он хотел спровоцировать реакцию сербского народа и представить себя жертвой, чтобы заработать еще несколько политических очков или голосов на предстоящих выборах. После этого циркового представления явно напуганный Курти, как и все оккупанты убрался обратно, а мы на севере Косово и Метохии предоставлены сами себе, потому что это наша страна, наши города и муниципалитеты. Мы теперь ожидаем службы по дезинфекции улиц, по которым он двигался, чтобы защитить здоровье наших граждан», – прокомментировала визит сепаратиста партия косовских сербов «Сербский список».