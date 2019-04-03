В окружении Зеленского появились американские эмиссары

03.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Комик Владимир Зеленский, которого провластная пропаганда, обслуживающая интересы Петра Порошенко, называет «агентом Кремля», на самом деле, является продуктом США.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет экс-спикер СБУ Станислав Речинский.

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По его словам, гуманитарий Зеленский может быть ставленником США, который должен заменить нынешнего «президента войны» Порошенко.

«Тем, кто считает, что Зеленский – проект РФ, «рука Москвы» и так далее, стоило бы подумать над несколькими вопросами. Почему к этому так спокойно относится США? Неужели им пофиг на страну, в которую они так серьезно вложились, которая является серьезным компонентом международных отношений, на территории которой находятся американские «Джавелины» и другие серьезные «изделия» (шучу, конечно, насчет «изделий»).

Почему вдруг подружка Путина, госпожа Меркель напоследок решила поздравить Порошенко … всего лишь, с выходом во второй тур, а США почему-то молчат? Но зато в американской прессе появляются сравнения Зеленского с Трампом? Почему Вакарчук, которого США долго готовили на пост президента, неожиданно не пошел на выборы? Но пошел такой же гуманитарий, но с более равномерной поддержкой по всей стране Зеленский.

Ничего ли не напоминает сама атмосфера штаба Зеленского? Не появились ли вокруг Зеленского эмиссары Запада, вроде Абромавичуса, которых Порошенко в свое время благополучно выжил из власти? И вспомните американский «протокол» для стран, переживших революцию и войну. Вместо военных или представителей старой элиты приходят гуманитарии – лидеры мнений. Подумайте, так ли «случаен» Зеленский?», – пишет Речинский.