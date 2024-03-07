В окружении Зеленского завелся «крот» – экс-спикер «Правого сектора»

Вчерашние события в Одессе, где взрыв прогремел рядом с местом, куда приехал президент Украины Владимир Зеленский, говорят о том, что в его окружении есть российская агентура.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора», депутат Верховной рады прошлого созыва Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Березы, не так важно, хотела ли российская армия ликвидировать Зеленского или просто напугать.

«Был ли действительно Зеленский в Одесском порту? Да, был. Был ли нанесен удар? Да, был нанесен. Давайте по очереди – удар был нанесен не по той части, где был Зеленский, а по зерновому терминалу. Это рядом, но не там. Более того, все мероприятия были очень быстро завершены – они были рассчитаны на несколько часов, а закончились десятками минут. Очень быстро все прекратили», – сказал экс-депутат.

«Понятно, что те, кто знал о визите Зеленского, круг этих людей был очень ограничен, даже в Одессе почти никто не знал. Более того, все понимают, что этот человек, который дал информацию россиянам… потому что они надеялись, что именно к зерновому терминалу, там один из моментов был, что они должны туда ехать, то россияне надеялись или испугать, или бить на самом деле, но кто-то им дал информацию. Вопрос о кроте снова актуален – в окружении Зеленского есть крот. Остается понять, кто он, потому что это – не первый случай, когда информация из окружения Зеленского попадает к россиянам», – заявил Береза.