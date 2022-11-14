В ООН 94 государства поддержали требования Украины к России о репарациях

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Новости Украины

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует, чтобы Россия выплатила Украине «репарации».

За данное решение проголосовали 94 государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Против «репараций» выступили представители 14 стран, еще 73 воздержались. Помимо России и Белоруссии, среди проголосовавших против стран-членов ООН, также были Сирия, Китай, Иран, Зимбабве и Куба. Индия воздержалась.

Принятое решение означает, что России возможно назначат компенсации ущерба, причиненного Украине в ходе СВО.

Примечательно, что Израиль воздержался, а Турция, как страна, на которую зачастую возлагают «партнёрские» надежды и ожидания, проголосовала «за».

«Турция – за. Отлично в очередной раз пожали крепко руку партнерам из РФ», – иронично комментирует украинский блогер Анатолий Шарий.

При этом решение воздержавшегося Израиля он назвал «самостоятельным поступком».

Помимо дежурных русофобских заявлений стран, принявших резолюцию, а также взвешенных призывов об остановке боевых действий или напоминаний о том, что ООН – не судебный орган, со стороны воздержавшихся, примечательно были мнения проголосовавшей против Сирии и Шри-Ланки.

Сирийский представитель прямо заявил, что боевые действия на Украине – это конфликт Запада и России, а также назвал провокационным проект резолюции, направленный лишь на увеличение поставок Киеву западного вооружения за российский счёт. Кроме того, вместо того, чтобы взять на себя смелость признать свои преступления по всему миру, Запад как обычно предпочитает обвинять других. Также представитель Дамаска отметил, что почему-то нет речи о выплатах компенсаций Сирии за то, что на её территории устроили США и их союзники.

Постпред Шри-Ланки вообще напомнил, что обычно репарации выплачивает проигравшая сторона, а в данном конфликте пока неизвестно кто проиграет. А потому создание всяких расследований только усугубляет конфликт и вынуждает стороны применять более смертоносное оружие.

Впрочем, имеют место и мнения, что в данном решении есть положительные стороны. Так, политолог Дмитрий Фетисов считает, что теперь, наконец, вещи можно называть своими именами.

«Нет для Кремля подарка лучше, чем резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Киеву от РФ. Теперь тезис «Мы воюем не с Украиной, а с западным миром, отнимающим у России наши активы», не просто слова, а наглядно оформленное действие», – комментирует Фетисов в своём тг-канале.

Резолюцию также прокомментировал замглавы Совбеза РФ, юрист по образованию Дмитрий Медведев.

«Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Выводы:

1. Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов.

2. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО.

3. Иначе это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации «объединённых наций»…», – написал он в телеграм-канале.