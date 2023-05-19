В ООН боятся попадания переданного Украине Западом оружия в руки международных террористов

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Постоянная накачка западным оружием Украины приведет к росту преступности по всему миру. Об этом говорили члены Совбеза ООН на созванном Россией заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, по словам постпреда РФ Василия Небензи, это оружие рано или поздно окажется в руках международных террористов и бандформирований.

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«Мы уже неоднократно указывали, что западное оружие в итоге окажется в руках организованной преступности и террористов, вооруженных бандформирований. Причем, не только в Европе, но и в других регионах мира. Западные страны неизменно пытаются замять эту неудобную тему. Точно также они игнорируют и многочисленные преступления режима Зеленского… Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели Специальной военной операции будут выполнены», – заявил Небензя.

Похожего мнения придерживается и Бразилия.

«Бразилия разделяет обеспокоенность рисками отвлечения оружия и боеприпасов. Выбор, который сейчас мы делаем, должен учитывать и последствия в долгосрочном плане. Возникает серьезная обеспокоенность относительно должной отчетности за все предоставленное оружие. Прежде всего, оружие легкого, переносного и не поддающегося отслеживанию. Существует немало подтверждений того, что неконтролируемые поставки оружия могут быть на руку преступникам и террористическим группам даже после режима прекращения огня. Не должно быть удивительно в ближайшем будущем, если оружие, которое направляли на войну в Украине, всплывет где-нибудь в других частях мира и будет использовано в злонамеренных целях», – сказал представитель Бразилии.

Китай тоже считает, что передача Украине западного оружия навредит миру.

«Постоянная подпитка оружием ведет к затягиванию войны, вызывает все больше жертв среди населения, к большему перемещению, затрудняет мирные переговоры. Прекращение военных действий, прекращение огня становится все более труднодостижимым. Второе – постоянная отправка оружия затруднит поствоенное восстановление, вызывает серьезное распространение оружия, если будет отвлекаться, террористическим группировкам, вызывает серьезные пертурбации на широком географическом пространстве, создает новые проблемы», – убежден китаец.

При этом, США и страны Запада, активно вооружающие Киев, заявили, что будут продолжать делать это и дальше, чтобы поддержать Украину в противостоянии с Россией.