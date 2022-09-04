В ООН де-факто признали ЛНР

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Международной организацией по миграции (базируется в Швейцарии – город Женева) было в полном размере выплачено денежное возмещение в размере 417 748 рублей в кассу Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР за поврежденную в результате ДТП с участием автотранспортных средств ООН дорожную инфраструктуру.

Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Штраф выплачен по итогам инцидента, который произошел 20 декабря 2021 года на участке автомагистрали М-04 «Знаменка – Луганск – Изварино» (пгт. Юрьевка).

Тогда автомобильная колонна МОН ООН, несмотря на установленные скоростные ограничения в 60 км/ч мчалась по автостраде на 120 км/ч, что и повлекло за собой ряд неблагоприятных последствий – были снесены 72 метра барьерного ограждения, два дорожных знака и одна опора освещения.

Минтранс ЛНР подал иск в местный арбитражный суд против луганского офиса организации.

«25.07.2022 Арбитражным судом ЛНР, выдан исполнительный лист АС № 000330 0222, в соответствии с которым 29.08.2022 руководителем Луганского офиса МОМ Е. Куцел оплачены сумма ущерба и пошлина в полном объеме», – говорится в сообщении.

Таким образом, несмотря на публичные заявления о непризнании суверенитета ЛНР, представители швейцарской организации, нарушившие закон, выполнили решение местного суда.

«Обратим внимание, что ООН выполнило решение суда не США, Франции или Германии, а ЛНР. Можно ли это трактовать признание ООН статуса ЛНР как независимого, самостоятельного государства? Пожалуй, да. Интересно, что за этим последует. Сможет ли международная организация, пробудившись от восьмилетнего сна, обратить внимание не только на последствия совершенных ее членами ДТП, но и на то, как Киев годами уничтожает население Донбасса?», – пишут авторы Telegram-канала «Летнаб».

Редакция уточнила подробности нашумевшего ДТП, о которых представительство ООН поделиться постеснялось.

«Передовой автомобиль колонны ООН резко затормозил, пропуская пешехода. Водитель второго следовавшего за ним авто нажимать на тормоза не стал, врезавшись на большой скорости в первый. Руководитель Луганского офиса МОМ ООН Е. Куцел, ехавшая в передовом автомобиле, и ее водитель получили травмы и были госпитализированы. ДТП произошло в границах населенного пункта, где скорость передвижения не должна превышать 60 км/ч. Очевидно, что миссия совершила грубое нарушение правил дорожного движения. Стоит ли напоминать, что любая международная миссия обязана соблюдать законы государства, на территории которого она находится. Что бы ни заявляла ООН насчет признания ЛНР, но закон есть закон. Да и нарушение скоростного режима колонной ООН неоспоримо. В конце августа 2022 г. Е. Куцел по решению суда оплатила ущерб и государственную пошлину в придачу. В ООН обнародовать эту информацию, естественно, стесняются. Организация выступает в этой истории не в очень хорошем свете, мягко говоря», – отмечается на канале.