В ООН может появиться спецпредставитель по конфликту на Донбассе

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Польша выступает за появление в ООН должности специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине и расширение нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович на встрече с журналистами, посвященной предстоящему в августе председательству страны в Совете Безопасности ООН, сообщает Польское Радио.

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«В дискуссии по Украине мы представили определенные конкретные решения. Одним из них было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта в Украине», — сказал министр, подчеркнув, что «это предложение пока не было принято». «Мы считаем, что стоит подумать об институте, который мог бы продолжать заниматься разрешением этого конфликта», — добавил он.

«С нашей точки зрения, нормандский формат не принес планируемых результатов», — сказал Чапутович, обратив внимание на предложение властей Украины расширить этот формат, подключив к нему таких игроков, как США и Великобритания. «Мы считаем, что стоит присмотреться к этому предложению. Возможно, это хорошее решение», — указал глава МИД Польши.

Польша второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020 гг.).