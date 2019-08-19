В ООН назвали основные проблемы полутора миллионов беженцев и переселенцев на Украине

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня на Украине проживают 1,4 миллиона “временно перемещенных лиц” и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройство, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев о результатах совместной оценки потребностей беженцев, ищущих убежища, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства в Украине.

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“Основные проблемы, которые отметили участники исследования, связаны с административными и бюрократическими препятствиями, поиском жилья и трудоустройства. Все целевые группы призвали правительство, международные организации, гражданское общество и местные общины поддержать их интеграцию в толерантное и недискриминационное общество”, – указали в УВКБ ООН.

“Сегодня в Украине проживают 1,4 миллиона ВПЛ и более 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Как работники в сфере гуманитарной помощи, мы должны предоставить им возможность высказывать свои проблемы и потом мы разрабатываем наши планы, основываясь на тщательной оценке этих потребностей – это было первоочередной целью исследования. Доклад также содержит рекомендации правительственным и международным организациям, которые должны помочь в улучшении ситуации”, – сообщила заместитель председателя Агентства ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.

Первый заместитель председателя ГМС Украины Наталья Науменко указала, что есть проблемные вопросы интеграции беженцев в Украине. “Именно поэтому сейчас мы разрабатываем совместно с нашими партнерами, в первую очередь УВКБ ООН, проект изменений в законодательство, в частности по вопросам интеграции”, – отметила она.

“Большое количество проблем ВПЛ из года в год повторяются. К сожалению, со стороны государства внимания к решению этих проблем уделяется недостаточно. Например, вопрос обеспечения отоплением жителей востока Украины – уже пятый год этот вопрос решают международные организации, как будто государство не в состоянии этот вопрос взять на себя. Люди продолжают жить в местах компактного проживания, а иногда, как это произошло в Житомире, их могут просто выселить. Обидно, когда программа временного жилья, имеющяяся в наличии, полностью не внедряется на местах. Необходимо, чтобы центральные и региональные органы власти уделяли больше внимания этим и другим вопросам, указанным в исследовании”, – пожаловался заместитель министра по вопросам “временно оккупированных территорий” и ВПЛ Георгий Тука.