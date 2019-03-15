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15.03.2019, Нью-Йорк, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Скандал, Украина
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В ООН не пустили на трибуну представителей ЛДНР, но дали слово меджлисовцу

В самой влиятельной международной организации, ООН, допустили к микрофону зампредседателя запрещенной в России экстремистской группировки меджлис Ахтема Чийгоза.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, Чийгоз заявил о мести и пригрозил непрощением России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что выступал экстремист, обвиняющий Россию, на чистом русском языке.

«Я на русском языке говорю, я вижу, как улыбаются представители России и хочу напомнить и утвердительно заявить, что эти преступления, чинимые сегодня в Украине и в Крыму, вы будете за них отвечать. Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей. Мы вам не простим сиротства наших детей. Ту месть, которую сегодня вы в виде террора осуществляете на моей родине против мирных жителей, мы никогда вам не простим. И отвечать вы будете, сколько бы времени не прошло», – заявил Чийгоз.

Напомним, ранее, во время рассмотрения вопроса, касающегося выборов в ЛНР и ДНР, в Совбезе ООН не допустили к трибуне представителей Центральных избирательных комиссий республик.

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