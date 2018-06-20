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В ООН обвинили Украину в саботаже расследования одесской трагедии и убийств на Майдане
Миссия ООН по правам человека на Украине отметила отсутствие прогресса по установлению виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе 2 мая, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила сегодня глава миссии на Украине Фиона Фрейзер на презентации отчета ООН о ситуации с правами человека за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года.
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«Мы не видим никакого прогресса в расследовании и поиске виновных трагедии в Одессе 2 мая. Я в конце апреля сама была в Одессе, где встречалась с пострадавшими и родственниками погибших, все они требуют правосудия», — сказала она.
Фрейзер также отметила отсутствие продвижения в расследовании событий на Майдане 2014 года, во время которых погибли более 100 человек, сотни получили ранения.
Напомним, что в Одессе 2 мая 2014 года в результате пожара в Доме профсоюзов, где находились противники Майдана, сгорели 48 человек, свыше 200 получили ранения, когда их, обговревших и выпрыгивавших из окон горящего здания, добивали майдановские боевики.
Метки: Одесская трагедия, ООН, расследование, скандал, Украина
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