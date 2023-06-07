В ООН потребовали расследовать подрыв плотины Каховской ГЭС

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Уничтожение плотины Каховской ГЭС приведет к тяжелым экологическим и социально-политическим последствиям.

Об этом заявили участники созванного Россией заседания Совбеза ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам заместителя генсека организации Мартина Гриффитса, помимо того, что десятки тысяч людей лишились своих домов, большой урон из-за разлива Днепра был нанесен сельскому хозяйству:

«Плотина – это ключевой источник сельхоз орошения на юге Херсона и Крымском полуострове. Наводнение, которое мы видим сегодня, подорвет сельхоз активность, нанесут ущерб скоту, рыболовству и принесут долгосрочные последствия. Это тяжелый удар по производству продовольствия, которое и так находится в тяжелом состоянии».

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что уничтожение плотины – дело рук Украины, ей нужно это для того, чтобы перебросить войска и в очередной раз обвинить Россию:

«Диверсия Киева преследует две очевидные цели и задачи. Во-первых, привлечь к себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного контрнаступления, которое явно захлебывается и не достигает поставленных Киевом целей. По информации нашего Минобороны, Киев приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о намерении украинских сил перейти к обороне. Вторая задача атаки заключается в нанесении максимального гуманитарного ущерба населению обширных территорий, что неизбежно влечет за собой уничтожение крупного объекта водной энергетической инфраструктуры… Подрыв ГЭС уже привел к экологической катастрофе. Затапливаются десятки населенных пунктов ниже по течению Днепра, мелеет Каховское водохранилище и Северо-Крымский канал, снабжающий водой Крымский полуостров. Иными словами, Киев в очередной раз вознамерился отомстить крымчанам за их выбор в пользу России, оставив без воды население Крыма. Не исключаем также в этом и подспудную попытку провокации в отношении Запорожской атомной электростанции».

При этом, США и их союзники в очередной раз фактически в унисон обвинили Россию и потребовали компенсаций.

«Это – еще одна жертва в полноценном вторжении России в Украину. Хочу четко заявить – именно Россия начала эту войну, именно Россия оккупировала эту территорию Украины, именно российские силы незаконно захватили ГЭС в прошлом году и оккупировали ее с тех пор», – заявил зампредставителя США Роберт Вуд.

Постпред Франции Николя де Ривьер добавил:

«Такого рода инцидентов не было бы, если бы российские войска не вторглись на территорию Украины, если бы Россия выполнила положения Устава Организации Объединенных Наций… Россию следует привлечь к ответственности за преступления, совершенные на украинской территории, Россия должна будет заплатить за восстановление Украины».

Более сдержанными были выступления представителей Бразилии и Китая, потребовавших справедливого расследования ЧП.

«Считаем важным провести расследование данного инцидента и привлечь к ответственности лиц, в нем повинных. Кроме того, следует не забывать о том, что взрыв дамбы не произошел бы, если бы Россия и Украина не находились в мире. Затянувшиеся боестолкновения могут привести к дальнейшим трагедиям в будущем. Мы присоединяемся к призыву генерального секретаря положить конец насилию, добиться справедливого мира и уважать международное гуманитарное право», – сказал бразильский дипломат.

Китай же подчеркнул необходимость переговоров и заключения мира:

«Стороны должны проявлять сдержанность, действовать благоразумно и как можно скорее возобновить мирные переговоры. Международное сообщество должно сделать все от него зависящее для того, чтобы создать благоприятные условия для диалога и переговорного процесса, а также для того, чтобы восстановить мир».