В ООН предлагают России ввести продуктовые карточки

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Несмотря на санкции, экспорт российского зерна не сократился – страна находит новые рынки сбыта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Олег Кобяков.

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«Россия в условиях ограничений находит новые рынки сбыта. Есть страны, которые заинтересованы в импорте российской пшеницы и других продовольственных групп. В целом нельзя говорить о сокращении российского зернового экспорта за прошедший торговый год», – сказал Кобяков в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что в России цены на продовольствие выросли, как и во всем мире, но сейчас их рост замедлился.

«На стоимости продуктов позитивно сказывается, в частности, сезонный фактор. Теперь что касается зерна. Суммарно, с учетом климатических условий и сверхурожая прошлого года, который еще предстоит продать, посевные площади несколько сократились. Погодные условия в этом году менее благоприятные: во многих регионах поздние весна и лето, где-то посевы были уничтожены градом. В целом прогнозы по урожаю зерновых — порядка 120 млн тонн, что с избытком превышает как внутренние потребности, так и экспортные», – заявил представитель ООН.

У него поинтересовались мнением о возможности введения в России продуктовых карточек.

«Даже в самых развитых государствах есть существенная доля населения, которая не обладает достаточным доходом для того, чтобы накормить себя и свою семью. Помогать этим гражданам — социальная функция государства. Как и в какой форме, неважно. Это могут быть денежные пособия, продуктовые талоны или талоны в общепит. Но продовольственные карточки — наиболее передовая форма на сегодня. Чтобы контролировать целевое использование, можно ограничить перечень продукции, которую можно ими оплачивать (без алкоголя и табака, например)», – считает Кобяков.