В ООН предупредили: почти миллион жителей линии разграничения в Донбассе могут не пережить зиму

Международные доноры выделили Украине вместо запланированных 168 миллионов долларов, необходимых для гуманитарной помощи людям, пострадавшим от военного конфликта, только 47 миллионов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У людей, пострадавших от вооруженного конфликта, нет доступа к услугам, которые они заслуживают, они не могут их получить. В этом году гуманитарные участники получили вместо 168 миллионов, необходимых для предоставления такой помощи, только 47 от наших международных доноров.

Если финансирование не будет доступным, это значит, что мы сможем работать только с половиной от 1,9 миллиона людей, на которых направлены наши усилия», – констатировала Лубрани.

«Учитывая, что приближается зима, которая усугубит уязвимость людей, проживающих в районах, пострадавших от конфликта, то гуманитарные организации обращаются за 49 миллионами для того, чтобы обеспечить необходимыми нуждами до конца года.

Это приоритет, который охватывает самые критичные потребности, которые нужно удовлетворить для того, чтобы люди могли выжить в условиях зимы во время вооруженных действий. Украинцы рассчитывают на помощь доноров», – предупредила функционер ООН.