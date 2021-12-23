В ООН признали русскоязычных наиболее ущемленными жителями на Украине и в Прибалтике

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Новости Украины

Русский язык является одним из самых дискриминируемых на территории Восточной Европы. В частности, речь идет о странах Прибалтики и Украине, где созданы искусственные барьеры для русского языка.

Об этом на видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернанд де Вареннес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спецдокладчик отметил, что наиболее ярко эта дискриминация выражена в сфере образования, откуда вытесняется русский язык.

«В некоторых странах Прибалтики и Украине, очень часто эти места становятся все более сложными для жизни людей, потому что их права ограничиваются, им отказывают в правах… Я буду говорить о тех группах меньшинств, которые больше всего подвергаются гонениям. Это цыгане, евреи и русскоговорящее население… Очень много русскоговорящих людей проживают в Латвии и Эстонии – 200 тысяч в Латвии и огромное количество людей в Эстонии. Такие люди есть еще в Литве, Украине… Венская комиссия и комиссия по защите меньшинств очень критично высказывается в отношении недавних шагов назад в том, что касается сокращения использования языка меньшинств, например, русского и венгерского на Украине, а также русского в Латвии и Эстонии, в частности. В этих странах очень сложные ситуации в том, что касается использования языка меньшинств в сфере общественного образования, и некоторые даже регулируют языки, которые можно использовать в сфере частного образования. Так – в существенном числе школ, образование в государственных университетах, где преподавание в основном велось на языке меньшинств», – заявил де Вареннес.