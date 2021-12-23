В ООН признали русскоязычных наиболее ущемленными жителями на Украине и в Прибалтике

23.12.2021  18:17 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, дискриминация, нацизм, Образование, Общество, Политика, Политические репрессии, Прибалтика, Произвол, Россия, русофобия, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Русский язык является одним из самых дискриминируемых на территории Восточной Европы. В частности, речь идет о странах Прибалтики и Украине, где созданы искусственные барьеры для русского языка.

Об этом на видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернанд де Вареннес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русский язык является одним из самых дискриминируемых на территории Восточной Европы. В частности, речь...

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Спецдокладчик отметил, что наиболее ярко эта дискриминация выражена в сфере образования, откуда вытесняется русский язык.

«В некоторых странах Прибалтики и Украине, очень часто эти места становятся все более сложными для жизни людей, потому что их права ограничиваются, им отказывают в правах… Я буду говорить о тех группах меньшинств, которые больше всего подвергаются гонениям.

Это цыгане, евреи и русскоговорящее население… Очень много русскоговорящих людей проживают в Латвии и Эстонии – 200 тысяч в Латвии и огромное количество людей в Эстонии. Такие люди есть еще в Литве, Украине… Венская комиссия и комиссия по защите меньшинств очень критично высказывается в отношении недавних шагов назад в том, что касается сокращения использования языка меньшинств, например, русского и венгерского на Украине, а также русского в Латвии и Эстонии, в частности.

В этих странах очень сложные ситуации в том, что касается использования языка меньшинств в сфере общественного образования, и некоторые даже регулируют языки, которые можно использовать в сфере частного образования. Так – в существенном числе школ, образование в государственных университетах, где преподавание в основном велось на языке меньшинств», – заявил де Вареннес.

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