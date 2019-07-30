30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, ООН, Политика, Украина
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В ООН пройдут первые в ее истории ЗЕбаты с участием Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский официально приглашён выступить на дебатах мировых лидеров на трибунах Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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“Да, Президент приглашён”, — сообщил Николенко в ответ на вопрос об участии Зеленского в дебатах.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел выступят на трибуне Генеральной Ассамблеи в ходе общеполитических прений высокого уровня.

Сообщалось, что среди стран, которые на 74-й сессии ГА будут представлены своими лидерами, помимо Украины, в программе, в частности, значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

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