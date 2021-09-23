В ООН раскритиковали санкции СНБО против неугодных ТВ-каналов

Ограничения доступа к СМИ на Украине, вызванные санкциями СНБО, абсолютно противоречат международным стандартам свободы и правам человека.

Об этом на брифинге заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как широко освещалось, СНБО принял, и президент одобрил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дальнейших санкций, которые привели к ограничениям доступа к онлайн-СМИ.

В ВКПЧ обеспокоены тем, что эти решения не соответствуют международным стандартам в ветви права свободы выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимым органом власти, и не смогли доказать необходимость пропорциональных ограничений. ВКПЧ и дальше будет следить за развитием ситуации», – заявила Богнер.