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Украина вскоре пожалеет, что решилась атаковать российское приграничье – уже сейчас она бросает на поддержание своих войск резервы, которые тут же уничтожаются. Об этом на заседании ООН по формуле Арриа заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Полянского, ВСУ в Курской области повторяют те же зверства, что и на протяжении длительного времени в Донбассе.

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«Что касается украинского вторжения на территорию приграничной Курской области Российской Федерации, не буду здесь озвучивать мотивировку агонизирующего украинского диктатора, который потерял последние остатки легитимности в мае этого года. Безусловно, это шаг, о котором Украина будет горько сожалеть, поскольку она направляет туда военные резервы, которые там уничтожаются прямо сейчас. Я обращу ваше внимание лишь на методы, которые украинские националисты используют на российской территории, которые похожи на те, которые они задействовали в Донбассе Мы не услышали ни слова осуждения этих действий от западных спонсоров киевского режима, которые по-прежнему покрывают чудовищные преступления своих марионеток точно так же, как они игнорировали зверства на Донбассе на протяжении более 8 лет», – заявил Полянский.