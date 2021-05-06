В ООН развенчали украинские мифы об одесской трагедии 2 мая

06.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Утверждения, что 2 мая 2014 года «мирные протестующие» разгромили лагерь агрессивных сепаратистов – это мифы. На Куликово поле приехали вооруженные и экипированные боевики, которые были готовы к противостоянию.

Об этом в ходе видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил один из участников противостояния в Доме профсоюзов, экс- депутат Одесского облсовета Алексей Албу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская сторона активно транслирует несколько мифов об этом страшном дне. Первый миф звучит так: марш сторонников единой Украины был мирным. Это ложь. Прибывшие на него представители сотен самообороны Майдана и националисты имели специальные средства защиты, каски, бронежилеты, металлические щиты, холодное и, что очень важно, огнестрельное оружие.

Второй миф: пророссийские силы первыми напали на мирных фанатов. Это ложь. Первое столкновение того дня произошло около 14:40 по местному времени. Активистов движения «Куликово поле» обстрелял из пневматического пистолета некий Денис, который был обезоружен и передан сотрудникам милиции. Именно он стал спичкой, брошенной в пороховую бочку. То есть кто-то преднамеренно провоцировал обе стороны конфликта, радикализовав его…

«Люди в Доме профсоюзов погибли от огня и дыма». Это полуправда. Люди погибали также от колотых и резаных ран, от того, что их добивали после того, как они выпрыгнули из горящего здания. В частности, так погибли мои друзья – депутат областного совета Вячеслав Маркин и активист нашей организации «Боротьба» Андрей Бражевский. Их добили», – заявил Албу.