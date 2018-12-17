17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В ООН робко пожурили СБУ за незаконные задержания на Донбассе

В период с 16 августа по 15 ноября 2018 года Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека были зафиксированы случаи, когда граждане были незаконно задержаны Службой безопасности Украины по огульным обвинениям в “финансировании терроризма”, за владение бизнесом или уплату налогов на подконтрольной Л/ДНР территории. В УВКПЧ выразили обеспокоенность в связи с такой практикой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в очередном докладе о ситуации с правами человека на Украине.

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“В течение отчетного периода, УВКПЧ задокументировало случаи, когда лица были задержаны Службой безопасности Украины (СБУ) и обвиняемые в финансировании терроризма за владение бизнесом и (или) уплату налогов на территории, контролируемой Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой”, – говорится в отчете.

В УВКПЧ выразили обеспокоенность тем, что такая “практика может продолжаться, и количество людей, задержанных по таким же обвинениям, может увеличиваться”.

Напомним, ранее международные правозащитные организации и даже Госдеп США критиковали Украину за пытки в тайных тюрьмах СБУ, а также произвол и насилие в отношении мирных жителей со стороны националистических добровольческих батальонов. Однако эта критика не была услышана и на Украине продолжается такая позорная практика.

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