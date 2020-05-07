В ООН Россия потребовала ликвидировать ликвидировать институт Верховного представительства в Боснии

07.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В ходе видеоконференции в Совбезе ООН Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко представил 57-й доклад по ситуации в стране за период с 16 октября 2019 года по 15 апреля 2020 года, в котором во всех бедах лоскутного государства обвинил Республику Сербскую.

Об этом рассказали сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власти Республики Сербской усилили риторику и действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, а также компетенций учреждений государственного уровня, – заявил Инцко, выполняющий по факту роль надсмотрщика Запада на Боснией и Герцеговиной. – Они настойчиво требовали возвращения к так называемому «первоначальному Дейтону» (тексту заключенных в 1995 году Дейтонских соглашений, навязавших участникам конфликта в БиГ американское видение внутреннего устройства страны, которое гарантировало Республике Сербской определенную автономию – ред.).

Эта риторика «первоначального Дейтона» направлена на то, чтобы отобрать у государственных (федеральных – ред.) институтов большинство компетенций, которые осуществляются в соответствии с конституционными полномочиями государства, и блокировать любые попытки принятия законодательства в сферах, находящихся под ответственностью государства».

Инцко пожаловался на боснийских сербов за то, что они якобы подрывали вышеупомянутые государственные институты, пытаясь доказать, что те неэффективны и работают не в интересах сербов. А также постоянно нападали на институт Верховного представителя и Конституционный суд, требуя исключить из его состава последнего судей-иностранцев, хотя и Верховный представитель и КС «по праву являются гарантами Конституции» страны. При этом он выделил сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, как «самый громкий вызов суверенитету, территориальной целостности, компетенциям и институтам БиГ».

В качестве достижений страны Инцко представил решение КС об отмене принятого в Республикой Сербкой закона, согласно которому сельскохозяйственные земли на территории энтитета принадлежат ему, и признание Сараево водных артерий и озер общественным благом и собственностью государства (то есть федеральных властей – ред.). Утверждается, что мешая прогрессивным решениям, РС, напротив, стремится зарегистрировать право собственности на эти ресурсы, являющиеся собственностью государства, а также препятствует переводу на баланс центральных властей «бесперспективных военных объектов», которых у сербского энтитета 20, стремясь сохранить их на балансе республики.

«Мы внимательно выслушали господина Инцко и сожалеем, что его доклады не меняются в лучшую сторону, – прокомментировал заявления Верховного представителя по БиГ представитель РФ в ООН Василий Небензя. – Сербы подвергаются критике за все, что происходит в БиГ, и это стало стандартом. Во всех проблемах виноваты сербы, и поэтому этот отчет не отражает баланс ситуации. Мы призываем ООН и Совет безопасности ликвидировать институт Верховного представителя!».

По словам российского дипломата, время управления БиГ извне прошло, а потому граждане страны в праве сами решать свою судьбу.

«Мы не принимаем вывода об отсутствии прогресса и отсутствия условий для закрытия аппарата Верховного представителя. По нашей информации состояние в БиГ стабильное и не представляет угрозы для международной стабильности. В БиГ нет консенсуса по интеграции в НАТО, поэтому Инцко не следует продвигать евроатлантическое членство страны. Напомним, что Президиум государства определяет его внешнюю политику и потому следует руководствоваться консенсусом», – заключил Небензя.