В ООН Россия жестко осадила западного надсмотрщика на Балканах

05.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева завила, что поведение Верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко провоцирует напряженность в этой стране.

Так представительница России отреагировала на недавние заявления Инцко в ООН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в отчете Совету Безопасности ООН Верховный представитель, австрийский дипломат словенского происхождения Валентин Инцко указал на то, что предложенный Республикой Сербской термин «мирное отделение», а также призыв Баня-Луки избавить страну от международного контроля «может быть истолковано только как угроза суверенитету и территориальной целостности БиГ».

«Я должен повторить, что Совет по выполнению Мирного соглашения неоднократно подчеркивал свою безоговорочную поддержку территориальной целостности и фундаментальной структуры БиГ, как единого суверенного государства, состоящего из двух энтитетов, – завил Инцко. – В БиГ не будут рисовать новую карту!».

В своем докладе чиновник упомянул «отрицание геноцида в Сребренице» боснийскими сербами, а также «прославление военных преступников» всеми тремя общинами страны.

В свою очередь четкую оценку словам западного надсмотрщика над БиГ на заседании Совета Безопасности ООН дала заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

«Своими действиями Инцко только вызывает напряженность и не способствует развитию межнационального диалога. Это видно на примерах его приказов и ультиматумов боснийским властям, а также на примере инсинуаций на тему коллективной ответственности сербского народа за трагические последствия периода вооруженного конфликта», – заявила российский дипломат.

Евстигнеева призвала Инцко перестать вести себя как «самопровозглашенный генерал-губернатор и не ставить себя выше закона и демократических институтов верховенства закона».