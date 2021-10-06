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06.10.2021 09:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Крым, ООН, Политика, Россия, Украина
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В ООН Украине доходчиво объяснили, почему она больше не имеет отношения к Крыму

Новости УкраиныДиректор Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов выступил с очередной порций обвинений в...

Директор Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов выступил с очередной порций обвинений в адрес России.

Украинский дипломат, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, обвинил Россию в «вопиющем нарушении положений» Будапештского меморандума из-за вхождения Крыма в состав РФ, передает «ПолитНавигатора»,

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Оппонировал украинскому мидовцу представитель российской делегации на Генассамблее ОООН Денис Лозинский.

По его словам, нет никаких оснований утверждать, что Россия не исполняет свои обязательства по Будапештскому меморандуму.

«Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», — заявил российский дипломат.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине имел место националистический государственный переворот, поддержанный западными странами, а потому у РФ не было иного выбора, кроме как право Крыма на самоопределение.

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