В ООН увидели улучшение ситуации на Донбассе

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ситуация на КПВВ на Донбассе улучшилась.

Об этом заявила заместитель главы Представительства Управления комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Ситуация на КПВВ улучшилась … Также … были осуществлены визиты на КПВВ в Донецкой области для оценки прогресса, этот прогресс возможен, также можно сделать больше, есть конкретные шаги, которые могут быть сделаны для того, чтобы КПВВ работали более гладко”, – сказала Калхун.

Вместе с тем, несмотря на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах, проблемы все же остаются, отметила руководитель проекта “Адвокация и правовая помощь ВПО” благотворительного фонда “Право на защиту” Мария Алексеенко.

“Как и в прошлом году остается много проблем, например на КПВВ “Станица Луганская” от 4 до 10 человек могут терять сознание в течение для в такую жару”, – сказала Алексеенко.