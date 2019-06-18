В ООН увидели улучшение ситуации на Донбассе
Ситуация на КПВВ на Донбассе улучшилась.
Об этом заявила заместитель главы Представительства Управления комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун, передает корреспондент ПолитНавигатора.
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“Ситуация на КПВВ улучшилась … Также … были осуществлены визиты на КПВВ в Донецкой области для оценки прогресса, этот прогресс возможен, также можно сделать больше, есть конкретные шаги, которые могут быть сделаны для того, чтобы КПВВ работали более гладко”, – сказала Калхун.
Вместе с тем, несмотря на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах, проблемы все же остаются, отметила руководитель проекта “Адвокация и правовая помощь ВПО” благотворительного фонда “Право на защиту” Мария Алексеенко.
“Как и в прошлом году остается много проблем, например на КПВВ “Станица Луганская” от 4 до 10 человек могут терять сознание в течение для в такую жару”, – сказала Алексеенко.
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