В ООН вновь проголосовали за антироссийскую резолюцию по Крыму. Но не всё так уж плохо

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Генассамблея ООН в очередной раз приняла антироссийскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта резолюция на протяжении последних лет воспринималась Киевом как одобрение и поощрение его ненавистнической политики в отношении собственного русскоязычного населения. Она укрепляла уверенность киевских властей во вседозволенности и безнаказанности, давала им индульгенцию на самые грубые и массовые нарушения прав человека и основных свобод – на пытки, убийства, культивацию неонацистских традиций и порядков. Совершенно очевидно, что в нынешних условиях голос «за» означает вовсе не поддержку прав человека, а поддержку вооруженной эскалации. Принятие очередного антироссийского документа вдохновляет только тех, кто стремится к дальнейшему разжиганию украинского кризиса», – предостерег перед голосованием представитель российской делегации Геннадий Кузьмин.

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Тем не менее, резолюцию поддержали 82 страны, против голосовали – 14, а воздержались – 80.

На фоне беспрецедентной антироссийской кампании это не худшие цифры.

В ноябре 2021 года аналогичный документ в комитете ООН поддержали 64 страны, против – 20, а еще 94 воздержались.

Напомним, что 27 марта 2014 года за антироссийскую резолюцию в ООН по Крыму проголосовали 100 из 193 членов ООН. Впоследствии число стран, выступавших «за» инициативы Киева, постепенно снижалось.