В ООН всё больше стран хотят обсудить агрессию НАТО против Югославии. Запад опять заблокировал сессию

Алексей Топоров.  
29.03.2024 17:24
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Россия, Сербия, Скандал


Число стран поддержавших инициативу России о рассмотрении в Совбезе ООН агрессию НАТО против Югославии выросло с трех до шести.

При этом западным членам снова удалось добиться того, чтобы предложенная Россией тема не была включена в повестку дня сессии Совбеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Число стран поддержавших инициативу России о рассмотрении в Совбезе ООН агрессию НАТО против Югославии...

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Накануне за включение вопроса об агрессии НАТО против Югославии проголосовали помимо России, Китая и Алжира, которые поддержали его в прошлый раз, 25 марта – ещё Гайана, Сьерра-Леоне и Мозамбик.

Голосованию предшествовала горячая полемика между западными посланниками и заместителем полпреда России при ООН Дмитрием Полянским. Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что он против дискуссии о бомбардировках СРЮ, поскольку, по его словам, Совет Безопасности «это не площадка для обсуждения исторических событий».

В свою очередь, представитель США Роберт Вуд сказал, что инициируя подобные дискуссии, Россия пытается отвлечь Совбез от обсуждения ситуации на Украине.

В итоге в ходе голосования по предложенной России повестке, что характерно, никто не рискнул проголосовать против, девять членов Совбеза воздержались, шесть проголосовали за. И вопрос на повестку дня поставлен не был.

«Сожалеем, что Совет по воле западной «тройки» оказался втянутым в крайне неприглядную ситуацию. По сути, только что он отказался обсуждать пункт своей повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности». То есть фактически члены СБ отказались выполнить свой мандат.

Это крайне серьезный удар по репутации этого органа. Франция, Великобритания и США пожертвовали ей ради своего корыстного интереса – любыми средствами не допустить обсуждения на этой площадке вопроса о нелегитимной агрессии НАТО против суверенного государства – Югославии», – отметил в своем выступлении Дмитрий Полянский.

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