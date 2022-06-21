В ООН жалуются: Зеленский психует, когда слышит о своей кокаиновой зависимости

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Новости Украины

Российские информационщики якобы распускают «фейки о кокаиновой зависимости» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «расшатать его психическую стабильность».

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине заявил гендиректор Jigsaw (ранее Google Ideas), старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Джарэд Коэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дипфейки в отношении зависимости президента Зеленского от кокаина – один из примеров. Эта агрессия ставила своей целью расшатать психическую стабильность президента Зеленского и заручиться общественной поддержкой для России. Другой пример – многочисленные кампании, чтобы создать чувство враждебности в отношении украинских беженцев в Европе. Дезинформация распространяется в соцсетях относительно преступлений, которые якобы совершают беженцы, или льготных условий, которые получают беженцы, по сравнению с гражданами стран. Эта стратегия выходит за рамки границ Украины, она нацелена на низы, для того, чтобы отвлечь внимание общественности от задач украинской обороны. Как пример – Польша. У поляков в квартирах проживают украинские беженцы. Много дезинформационных кампаний, где женщин призывают защищать, что якобы беженцы создают опасность для мужчин и так далее», – сочинял Коэн.

Он подчеркнул, что «информационные войны проникли в дома простых людей по всему миру».

«Авторитарные режимы создают продвинутую стратегию, для того, чтобы сбивать с толку в цифровых контактах и общении, и взять в свои руки контроль за нарративом. Сложный случай связан с «быстрой проверкой» для украинских заявлений, которые в действительности никогда не звучали. Прилагаются усилия для того, чтобы представлять украинцев как лжецов и отвлекать общественную поддержку в пользу России», – вещал спикер.