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10.05.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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В «ООС» прибудут европейские соглядатаи – потакать провокациям ВСУ

Новости УкраиныКомандование ВСУ готовится встретить в зоне «ООС» пятнадцать военных атташе из разных стран Европы...

Командование ВСУ готовится встретить в зоне «ООС» пятнадцать военных атташе из разных стран Европы – Дании, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Временное затишье и отсутствие огневых провокаций со стороны украинских боевиков за минувшие сутки связано с подготовкой к приезду 11 мая в зону «ООС» 15 военных атташе Дании, Норвегии и Швеции.

При этом, по данным нашей разведки, командование «ООС» готовит театрализованное представление, направленное на убеждение иностранных гостей в соответствии подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи, стандартам НАТО, «высокий уровень» их боевой подготовки и профессиональных навыков, «качественное» продовольственное и вещевое обеспечение.

К тому же спланировано посещение ротных опорных пунктов бригад ВСУ для ознакомления делегации с обстановкой в зоне «ООС», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ готовятся провести провокационные обстрелы Донбасса, чтобы обвинить силы Народной милиции ДНР в нарушении прекращения огня.

«Нам стало известно, что от командующего ОТГ «Восток» Содоля поступили указания 54 отдельному разведывательному батальону об усилении наблюдательных постов в зонах ответственности 72, 28 и 93 бригад, а также содержании в готовности по две снайперские пары и по одному минометному расчету для оперативного выдвижения на назначенные позиции.

С учетом активной работы в зоне «ООС» съемочных групп украинских телеканалов «ICTV», «5 канал» и «Украина» с редакционным заданием на подготовку видеоматериалов с обвинением ДНР в нарушениях режима прекращения огня, сохраняется большая вероятность возобновления огневых провокаций со стороны позиций вооруженных формирований Украины», – подчеркнули в НМ ДНР.


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