В операции против Бандерштата белорусы будут на стороне русских, – признание посла

08.02.2020, Киев, Игорь Петров

В случае военного конфликта России и бандеровской Украины жители Белоруссии выступят на стороне Москвы. Впрочем, помогать русским свергнуть националистической режим в Киеве готова и немалая часть самих граждан Украины.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил Игорь Лиховой, посол Украины в Минске (в 2007-2010 годах), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приблизились к событиям 80-летней давности. События 1930-х годов, которые происходили в Чехословацкой республике, балтийских странах, Польше, дают нам основания говорить, что события повторяются, пока мы не усвоим их фатальность.

Украина не имеет права снимать с себя вину за то, что происходит в Белоруссии. Надо говорить об угрозе военной агрессии России через Белоруссию.

Будут ли белорусы воевать с украинцами? Очевидно, будут. Так же, как и украинцы будут воевать с украинцами. Тут нет сомнений», – сказал Лиховой.