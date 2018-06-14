14.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Оппоблоке намекают на готовность отстаивать интересы Запада на Украине лучше, чем Порошенко и Ко

Украинская власть обманула западных “партнеров”, приняв лоббируемый ими закон о создании Антикоррупционного суда, но прописав его таким образом, что суть его деятельности сводится к нулю.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил нардеп от Оппоблока Юрий Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание на тот факт, что в опубликованном в «Голосе Украины» официальном тексте закона появилась несогласованная ранее правка, по которой обжаловать решение Антикоррупционного суда можно в суде общей юрисдикции.

«Мы долгое время акцентировали на том, что власть сделает все возможное, лишь бы, даже проголосовав за закон о Высшем антикоррупционном суде, чтобы что-то туда вставить, чтобы он был контролируемый властью и не стал независимым и Высшим антикоррупционным судом. Наши прогнозы и опасени оправдались. В том виде, в котором сейчас находится закон, он может превратиться в Высший коррупционный суд», – заявил Павленко.