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14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Скандал, Украина
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В “Оппоблоке” – новый раскол

Новая “Оппозиционная платформа – За життя” будет трансформироваться в политическую партию, заявил сопредседатель “Оппоблока” Юрий Бойко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Я уверен что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию”, – сообщил Бойко во вторник в эфире “112 канала”.

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Напомним, 9 ноября Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании “Оппозиционной платформы – За життя”. По словам Рабиновича, платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. Членство в двух партиях, согласно Закону о политических партиях, исключено. При этом, депутаты Оппоблока из “группы Ахметова” жестко раскритиковали демарш Бойко, заявив, что его никто не уполномачивал обьединяться с Рабиновичем.

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