17.06.2018, Киев, Максим Карпенко

4 399 просмотров

В “Оппоблоке” признали Крым “оккупированным”

Нардеп от “Оппоблока” Евгений Балицкий считает Крым “оккупированным”, но это не мешает его семье покупать элитную недвижимость и развивать бизнес на полуострове.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам Балицкого, в Крыму у него проживают два сына, один из которых является студентом мединститута на бюджетной основе.

«Не квартира, это апартаменты называется, есть в гостинице «Аквамарин». У нас, по-моему, 86 квадратов, врать не буду, может 89. Куплена была квартира, оформлена она на жену, но я не разделяю, это наша с ней собственность. Бизнес – да, мы весь показываем в декларации. У жены есть недвижимость, будем говорить, это кафе, которое мы покупали для сына и сын ведет в Севастополе возле Парка Победы есть небольшое кафе, в котором он ведет свой бизнес, средства для жизни.

Он имеет паспорт как гражданин Крыма, как любой гражданин Крыма должен иметь сегодня документ российский, он имеет паспорт российский. Ну, как это оценивать – юристы должны сказать. Он имеет и украинский паспорт и российский. Вот этот крымский, я не знаю, как сказать, потому что на меня опять сейчас скажут. Для меня Крым – это Украина. И для меня он живет на украинской территории», – заявил Балицкий.

Он также признался, что минимум раз в два месяца и сам посещает полуостров:

«В Крым я езжу постоянно, я езжу к своим детям, у меня там и средний сын. Он учится в медицинском. Поступил на бюджет, это тоже вопрос интересный. Я его сам поднимаю. Мой сын поступил на бюджет, сдав очень хорошо экзамены, без всякого блата… Я по Крыму езжу, я туда езжу, действительно, раз в два месяца минимум, – никто мне никаких препятствий не создает, никто на меня с битами не кидается. В мусорных баках меня там не возят», – заявил нардеп.